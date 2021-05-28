Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 13 новых зараженных, ни один больной COVID-19 не умер

Утром в пятницу, 28 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839429 заразившихся (+13 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 408 (-20) человек.

6406 (0) заболевших COVID-19 умерли. Третьи сутки нет сообщений о новых умерших от этого заболевания в Израиле.

832615 (+33) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 30630 тестов. Положительных результатов <0,05%.

97 (-2 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 48 (-2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 37 (0) из них в критическом состоянии, 35 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,72.

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".