Израиль выдаст Франции продавцов несуществующего оборудования для борьбы с эпидемией
Иерусалимский окружной суд отклонил апелляцию пяти граждан Израиля, подозреваемых в мошенничестве, против их экстрадиции во Францию, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Этьен Тайеб, Жонас Алуш, Голда Жами, Мендель Сиспортис и Ноах Вагиш подозреваются в продаже французским клиникам, больницам и государственным структурам несуществующего медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом на общую сумму свыше 200 тысяч евро.
Средства переводились на банковские счета в Великобритании и Португалии, открытые с помощью похищенных идентифицирующих документов.
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