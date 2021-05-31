Израиль выдаст Франции продавцов несуществующего оборудования для борьбы с эпидемией

Иерусалимский окружной суд отклонил апелляцию пяти граждан Израиля, подозреваемых в мошенничестве, против их экстрадиции во Францию, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Этьен Тайеб, Жонас Алуш, Голда Жами, Мендель Сиспортис и Ноах Вагиш подозреваются в продаже французским клиникам, больницам и государственным структурам несуществующего медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом на общую сумму свыше 200 тысяч евро.

Средства переводились на банковские счета в Великобритании и Португалии, открытые с помощью похищенных идентифицирующих документов.