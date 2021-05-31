Израиль и Египет восстанавливают отношения

Как сообщил информированный египетский источник лондонской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", одной из целей визита министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази было восстановление отношений меду двумя странами. Стремление к развитию отношений показал и сам факт визита, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Источник назвал одним из главных направлений сотрудничества защиту интересов в газовой отрасли и связанных с ним экономических вопросов. Он выразил уверенность, что и другие арабские государства присоединятся в Средиземноморскому газовому форуму.

Агентство Maan, цитируя израильские СМИ, сообщает, что Египет разрабатывает план долгосрочного соглашения о прекращении огня между Израилем ХАМАСом. Именно это было основной темой встреч Ашкенази с египетским коллегой Самехом Шукри, а также предметом визита главы египетской разведки.