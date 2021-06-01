В Израиле отменены почти все карантинные ограничения

Израиль 1 июня 2021 15:28 (UTC+04:00)
В Израиле отменены почти все карантинные ограничения

Со вторника, 1 июня, в Израиле отменены почти все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Среди прочих отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Единственным ограничением остается требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях в общественных местах. Оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

С 31 мая были отменены все карантинные ограничения на рабочих местах, кроме обязательного ношения защитных масок в закрытых помещениях.

Министерство образования подчеркивает, что остается обязательным ношение защитных масок в классах, лекционных аудиториях, в любых других закрытых общественных помещениях учебных заведений, а также в общественных транспортных средствах для подвозки учеников.

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