Ицхака Герцога избрали президентом Израиля
Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог избран в среду 11-м президентом еврейского государства. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе пленарного заседания Кнессета (парламента) спикер палаты Ярив Левин.
Трансляцию из зала заседаний ведет израильский парламентский телеканал.
Государственное израильское радио Kan сообщает, что за Герцога проголосовали в первом туре 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля.
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