Минздрав Израиля сообщает о временных проблемах с сайтом и онлайн-услугами
В четверг, 3 июня, в связи с техническими проблемами временно недоступен ряд онлайн услуг, оказываемых министерством здравоохранения Израиля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В частности, нет возможности заполнить бланк для въезда в Израиль и получить справки о вакцинации и справки для переболевших коронавирусом.
Также не обновляется страница с последними данными по заболеваемости в стране.
Министерство здравоохранения сообщает, что работает над устранением неполадок.
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