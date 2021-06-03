Минздрав Израиля сообщает о временных проблемах с сайтом и онлайн-услугами

В четверг, 3 июня, в связи с техническими проблемами временно недоступен ряд онлайн услуг, оказываемых министерством здравоохранения Израиля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В частности, нет возможности заполнить бланк для въезда в Израиль и получить справки о вакцинации и справки для переболевших коронавирусом.

Также не обновляется страница с последними данными по заболеваемости в стране.

Министерство здравоохранения сообщает, что работает над устранением неполадок.