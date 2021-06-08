В ОАЭ открылась первая в арабском мире выставка, рассказывающая о Холокосте

В дубайском Музее перекрестков цивилизаций открылась первая в арабском мире выставка, посвященная Катастрофе еврейства. Организаторы надеются, что она станет частью постоянной экспозиции музея, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В церемонии открытия приняли участия посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Эйтан Наэ и его германский коллега Питер Фишер. "Необходимо рассказывать людям о трагедии Холокоста, потому что знание – противоядие от невежества", - сказал основатель музея Ахмад Убейд аль-Мансури.

Экспозиция в хронологическом порядке рассказывает о планомерном уничтожении евреев на оккупированных нацистами территориях. На ней представлены и подлинные исторические реликвии.

Глава еврейской общины ОАЭ раввин Эли Абади напоминает, что пострадали евреи и в арабских странах, как оккупированных нацистами, как Тунис и Ливия, так и тех, где нацистское учение пользовалось популярностью, например, в Ираке. Готовность к проведению таких выставок раввин связывает с общими изменениями в регионе.

Глава Международного союза памяти Холокоста Кэтрин Майер напоминает, что Холокост – не еврейская, а общечеловеческая трагедия. "С уходом свидетелей мемориалы и музеи начинают играть все более важную роль в том, чтобы Катастрофа не была забыта", - цитирует ее канал CNN.