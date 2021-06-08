Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Банк Израиля сообщает, что во вторник, 8 июня, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,246% и составил 3,243 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,048% и составил 3,951 шекеля за €1.
Лента новостей
В Азербайджане внедрена система очередности на участках, где будет производиться сбор урожая зерновых (ФОТО)
Выпускники Азербайджана и Турции смогут свободно заниматься профдеятельностью на рынках труда обеих стран
Компании Азербайджана динамично развиваются и переосмысливают способы использования новых возможностей – PwC
Азад Рагимов отличался высокими человеческими качествами – трехкратная чемпионка мира Айнур Мамедова (ФОТО)
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии встретился с представителями гражданского общества Азербайджана
Строительство на освобожденных землях Азербайджана станет приоритетом госбюджета на ближайшие годы - министр
Первый заместитель министра здравоохранения здравоохранения Азербайджана принял делегацию во главе с послом Израиля (ФОТО)
Посол Азербайджана во Франции поделился публикацией фотографа Резы Дегати о гибели журналистов в Кельбаджаре (ВИДЕО)