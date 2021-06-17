Минздрав Израиля включил ОАЭ в список стран, поездки в которые не рекомендуются

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о включении Объединенных Арабских Эмиратов в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В этом списке находятся Уганда, Уругвай, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Мальдивы, Намибия, Непал, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Тунис.

В сообщении минздрава отмечается: если в ближайшее время в ОАЭ эпидемиологическая обстановка не улучшится, государство будет внесено в список "стран максимального риска", в который в настоящее время входят Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля – кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах. Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе "Алеф-5", которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства. При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз "Алеф-5" и "Алеф-1", а также "Бет-1" и "Бет-4" разрешен, однако они должны подать новое прошение.