Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились
Банк Израиля сообщает, что во вторник, 22 июня, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,153% и составил 3,261 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,188% и составил 3,879 шекеля за €1.
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