Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 130 зараженных

Утром в среду, 23 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840166 (+134 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 554 (+120) человек.

6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833184 (+14) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 49999 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 2,02.

Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "оранжевого". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "желтым".