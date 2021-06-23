Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 130 зараженных
Утром в среду, 23 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840166 (+134 за сутки).
При этом в настоящий момент заражены 554 (+120) человек.
6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.
833184 (+14) человек выздоровели.
За последние сутки проведены 49999 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.
50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 2,02.
Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "оранжевого". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "желтым".