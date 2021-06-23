Ганц представил проект создания комиссии по вопросу о закупке субмарин

Министр обороны Израиля Бени Ганц направил в министерство финансов и в министерство юстиции проект решения о создании государственной следственной комиссии по изучению вопроса о приобретении субмарин, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Проект будет рассматриваться правительством на ближайшем заседании.

В коалиции нет однозначного одобрения этой инициативы. Ранее сообщалось, что это предложение Ганца не скоординировано с руководством коалиции.