Коронавирус в Израиле: Более 1700 зараженных

Утром в среду, 30 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 841610 зараженных (+291 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1760 (+223) человек.

6429 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833421 (+68) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 67895 тестов. В 0,5% случаев выявлялся коронавирус.

50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 24 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,84.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Кфар-Саба, региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ), поселки Кохав Яир и Цофим имеют статус "красных". Модиин-Маккабим-Реут, Тель-Авив-Яффо, Герцлия объявлены "оранжевыми". Рамла, Пардес-Хана, Рамат а-Шарон – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.