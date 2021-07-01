Минфин Израиля мобилизует на Нью-Йоркской бирже 5 миллиардов долларов

Министерство финансов Израиля представило на Нью-Йоркской фондовой бирже проспект эмиссии государственных облигаций на общую сумму 5 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Вместе с тем, время проведения эмиссии на данный момент не определено.

В 2020 году Израиль уже проводил эмиссию на 5 миллиардов долларов. В конце марта было мобилизовано 5 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда на 10 лет под 2,75%, 2 миллиарда на 30 лет под 3,875% и 1 миллиард на 100 лет под 4,5%. Однако тогда эмиссия проводилась на фоне глобальной паники, вызванной начальным этапом пандемии.