Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 1 июля, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,031% и составил 3,261 шекеля за $1. Курс евро опустился на 0,088% и составил 3,871 шекеля за €1.