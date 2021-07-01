Минздрав обнаружил у детей и взрослых израильтян серьезный дефицит йода

Проведенное минздравом повторное исследование содержания йода в организме детей и взрослых жителей Израиля показало серьезный дефицит этого элемента, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы, передает Trend со ссылкой на "Новости Израиля".

Результаты исследования, обнародованные корреспондентом «Гаарец» Цафриром Ринатом, показывают, что содержание йода в моче израильских детей в среднем составляет лишь 87% от нормы, рекомендованной ВОЗ, а у взрослых дефицит выражен еще сильнее — 60 мкг на литр, т.е. лишь 60% от рекомендованного ВОЗ уровня.

Дефицит йода может вызывать гипофункцию щитовидной железы и особенно пагубно отражается на внутриутробном и раннем развитии детей, в первую очередь — на развитии когнитивных способностей.

Об опасности йододефицита в Израиле эксперты говорят уже несколько лет. Почти две трети потребностей страны покрываются за счет опресненной воды, которая отличается от минеральной почти полным отсутствием солей, включая необходимые организму соли магния и йода. Дефицит йода в водопроводной воде распространяется по всей пищевой цепочке — йодом бедны израильские овощи и фрукты, зерновые, молочные и мясные продукты.

Минздрав рекомендует гражданам покупать йодированную соль, но никак не может продвинуть закон об обязательном йодировании всей продающейся в стране поваренной соли. ВОЗ рекомендует эту меру всем странам, сидящим на опресненной воде, и многие давно приняли такие законы.

Так же давно и безрезультатно обсуждается в минздраве план обогащения опресненной воды магнием. До постройки мощных опреснительных сооружений этого минерала в нашей жесткой водопроводной воде было более чем достаточно, но в последние годы ситуация изменилась. На официальном сайте минздрава граждан предостерегают о риске развития дефицита магния и сообщают, что его недостаточное содержание в воде коррелирует с повышенной заболеваемостью сердечно-сосудистыми патологиями, включая аритмии, гипертонию и другие неприятные последствия. На сегодняшний день минздрав рекомендует израильтянам восполнять дефицит магния за счет увеличения потребления зелени и овощей, признавая, однако, что и в них концентрация минерала уменьшается при поливе опресненной водой.