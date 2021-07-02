Банк Израиля пустит в оборот 5-шекелевую монету с благодарностью медикам

Правительство утвердило инициативу Банка Израиля о выпуске памятной монеты номиналом 5 шекелей, посвященной медицинскому персоналу и его вкладу в борьбу с эпидемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Монета, предназначенная для оборота, будет выпущена тиражом в несколько миллионов, и будет распространяться через коммерческие банки и почтовую компанию к концу 2021 года. Лицевая сторона монеты сохранит стандартный дизайн монет этого номинала.

На оборотной стороне будет изображение медицинского работника в маске и со стетоскопом, надпись "С благодарностью" на иврите, английском и арабском языках. Автор дизайна оборотной стороны – Эйтан Алон, чья работа была отобрана из 15 поданных заявок.

Чеканка памятных израильских монет, предназначенных для оборота, является редкостью. С момента последней монетарной реформы в 1985 году были отчеканены полушекелевая монета с портретом барона Ротшильда (1986), шекелевая монета c портретом РАМБАМа, пятишекелевые монеты с портретами Леви Эшколя (1990) и Хаима Вейцмана (1992) и десятишекелевая монета с портретом Голды Меир (1995).