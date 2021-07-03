Около 300 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

По меньшей мере 294 палестинца пострадали в результате столкновений с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, распространенном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число раненых, с которыми работали наши бригады сегодня в населенных пунктах Бейта и Осарин в провинции Наблус, достигло 294", - приводит текст сообщения местный новостной портал "Амад". Как уточняется, 84 человека получили ранения в результате выстрелов резиновыми пулями, еще трое - от выстрелов боевыми патронами, 189 арабов пострадали от действия слезоточивого газа, а 18 палестинцев получили ожоги.

Как отмечает портал, израильские силовики мешали работе медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.