В субботу по всему Израилю открыты десятки пунктов вакцинации. Больничные кассы "Маккаби", "Клалит" и "Меухедет" открыли пункты вакцинации не только во всех крупных городах страны, но и в небольших населенных пунктах. Некоторые из них будут работать до 22:00 – 23:00, передает Trend со ссылкой на Newsru.

Предположительно, это должно способствовать тому, чтобы вакцинацию прошли как можно больше подростков.

По мнению специалистов, для скорейшего достижения массового иммунитета необходима быстрая вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет. При этом срок годности имеющейся в Израиле вакцины Pfizer заканчивается уже в июле.