Израиль поразил оружейный цех и ракетную установку в Газе

Израильские истребители нанесли в ночь на воскресенье удары по оружейному цеху и ракетной установке радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объекту, использовавшемуся для производства оружия, а также по ракетной установке, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в направлении израильской территории", - говорится в заявлении пресс-службы. "Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа", - добавили военные.

Государственное радио Kan сообщает, что во время нанесения ударов с территории сектора Газа был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону одного из прилегающих к границе израильских населенных пунктов. По данным радиостанции, о пострадавших информации не поступало.