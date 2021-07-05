Коронавирус в Израиле: Около 2600 зараженных, 35 в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 5 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 843123 зараженных (+374 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 2597 (+142) человек.

6428 заболевших COVID-19 умерли (-1 за сутки, минздрав объяснений не дает).

834098 (+233) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 49074 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

68 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,44.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". "Красных" населенных пунктов нет. Города Кфар-Саба, Петах-Тиква, Маале-Адумим, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Пардес-Хана объявлены "оранжевыми". Города Рамат а-Шарон, Рамле, Нетания, Раанана, Рамат-Ган, Ришон ле-Цион, Реховот, Од а-Шарон – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.