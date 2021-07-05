Налоговое управление Израиля: До 2030 года в фонде национального благосостояния накопятся 8-10 млрд шекелей

Согласно данным Налогового управления Израиля, с 2011 по 2020 год в фонд национального благосостояния поступили 486 миллионов шекелей налогов. В первом полугодии 2021 года к ним добавились еще 255 миллионов шекелей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Фонд национального благосостояния аккумулирует поступления от налога на сверхдоходы от добычи полезных ископаемых – газа и нефти с 2011 года, а фосфатов, брома, магния и т.д. – с 2015 года.

По закону, фонд должен начать действовать после накопления 1 миллиарда шекелей. Первоначальные прогнозы говорили о начале работы в 2018 году, однако в итоге он начнет действовать в 2022 году.

Фонд будет управляться отдельно от государственного бюджета, имея независимый статус. Государство сможет использовать прибыль от осуществляемых фондом инвестиций, а также до 3,5% поступлений в год, при этом средства должны идти на социальные проекты.

Согласно закону, совет фонда будет возглавлять министр финансов. Также в нем будут представители Банка Израиля и общественности. Управление фондом поручено создаваемому специально для этого отделу в Банке Израиля.

Налоговое управление также изменило прогноз будущих поступлений фонд. Если в первоначальных прогнозах говорилось о 250 миллиардах шекелей ка 2037 году, а год назад - о 200 миллиардах шекелей к 2065 году, то новый прогноз говорит о 8-10 миллиардах шекелей к 2030 года.