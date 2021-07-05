Премьер Израиля поблагодарил Путина за роль России в поддержании стабильности в регионе

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора в понедельник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за роль России в поддержании региональной стабильности, лидеры договорились о встрече в ближайшее время. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня (понедельник, 5 июля 2021 года) впервые поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр поблагодарил президента России за ту роль, которую его страна играет в поддержании региональной стабильности, и за содействие в вопросе [возвращения] пленных и пропавших без вести [в Израиль]", - говорится в заявлении. "Лидеры обсудили ряд вопросов дипломатии и безопасности. Премьер-министр Беннет и президент Путин договорились встретиться в ближайшее время", - добавили в канцелярии.

В заявлении указывается, что премьер еврейского государства и президент РФ "обсудили роль репатриантов из России в Израиле", а Беннет отметил "большую важность того, что они [репатрианты] являются мостом между двумя странами. Глава израильского кабмина "поблагодарил президента Путина за поздравления с формированием правительства Израиля" и отметил "историческую связь между народами" двух стран, добавили в канцелярии.

Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который бессменно руководил кабинетом министров страны 12 лет.