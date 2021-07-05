Минздрав Израиля проведет два исследования эффективности вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля проведет два отдельных исследования эффективности вакцины против коронавируса Pfizer. Такое решение приняли в понедельник премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет и глава Минздрава Ницан Горовиц, сообщила канцелярия премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Беннет и министр здравоохранения Горовиц сегодня провели совещание по обсуждению вопроса о вакцинах против коронавируса с участием главы Совета по национальной безопасности, директора национального проекта по борьбе с коронавирусом, гендиректора министерства здравоохранения и руководителя службы общественного здравоохранения. Беннет и министр здравоохранения Хоровиц решили, что министерство здравоохранения проведет два медицинских исследования, которые предоставят важную информацию для принятия решений о вакцинах. Среди вакцинированных пациентов с подтвержденным коронавирусом будет проведено исследование в отношении различных факторов, включая возраст, ранее существовавшие заболевания, а также дату прививки с тем, чтобы оценить эффективность вакцины и скорость ее действия в разных возрастных группах и с различными ранее существовавшими заболеваниями. Кроме того, будет проведена оценка уровня клеточного иммунитета вакцинированных лиц во времени с помощью серологических тестов", - говорится в заявлении канцелярии.

Данные министерства здравоохранения

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила в понедельник, что "на регулярной основе контролирует действенность вакцины от коронавируса". "Согласно эпидемиологическому анализу служб общественного здравоохранения по данным с 6 июня, эффективность вакцины в профилактике инфицирования [коронавирусом] и профилактике заболеваний с симптомами [ковида] снижается до 64%. Спад [эффективности вакцины] наблюдается одновременно с распространением в Израиле штамма "дельта". Тем не менее эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и тяжелых случаев заболевания коронавирусом оценивается в 93%", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что по состоянию на 5 июня "нет рекомендаций или решений о вакцинации населения в Израиле третьей дозой". "Министерство здравоохранения поощряет введение дополнительной дозы вакцины людям с ослабленным иммунитетом, у которых был низкий [иммунный] ответ на обычную вакцинацию [двумя дозами]", - добавили в ведомстве, отметив, что "третья доза не требует специального медицинского протокола или одобрения регулирующих органов".

Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,645 млн израильтян, вторую - 5,177 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек. Согласно сводке министерства здравоохранения, по состоянию 5 июля в Израиле ковидом болеют 2 597 человек, состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. За истекшие 24 часа было проведено около 50 тыс. тестов на коронавирус и выявлено 343 заразившихся, добавили в ведомстве.

Заболеваемость и ограничения

25 июня Министерство здравоохранения Израиля вернуло в действие отмененное 15 июня предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях. Решение о снятии предписаний было принято властями из-за низкого и стабильного уровня распространения коронавируса, но последней декаде июня после проникновения в страну новых штаммов возобновился рост количества инфицированных.

На 6 июля запланировано заседание израильской правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом, на котором ожидаются решение о возвращении в действии дополнительных карантинных мер, включая требование о предъявлении сертификата о вакцинации для посещения массовых мероприятий и мест досуга, указывает государственное израильское радио Kan.