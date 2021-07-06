Минздрав Израиля: Эффективность вакцины против заражения коронавирусом снизилась до 64%

Министерство здравоохранения Израиль сообщает, что, начиная с 6 июня, параллельно с распространением в Израиле индийского штамма "Дельта", наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer против заражения коронавирусом и предотвращения легкого заболевания с симптомами до 64%, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

При этом, согласно данным минздрава, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.