Минздрав Израиля: Эффективность вакцины против заражения коронавирусом снизилась до 64%
Министерство здравоохранения Израиль сообщает, что, начиная с 6 июня, параллельно с распространением в Израиле индийского штамма "Дельта", наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer против заражения коронавирусом и предотвращения легкого заболевания с симптомами до 64%, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
При этом, согласно данным минздрава, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.
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