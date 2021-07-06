В Израиле уровень безработицы в середине июня снизился на 0,2%
Согласно данным центрального статистического бюро Израиля, уровень безработицы, включающий также находящихся в неоплачиваемом отпуске, сократился по состоянию на середину июня на 0,2% по сравнению с концом мая, и составил 6,9%, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
При этом уровень безработицы в его классическом определении вырос на 0,1% до 5,5%, что свидетельствует о процессе увольнения части тех, кто находился в неоплачиваемом отпуске.
Уровень безработицы в его максимально широком определении, включая тех, кто лишился работы с начала кризиса, и не ищет новую, сократился на 0,4% до 9,5%, опустившись ниже 400 тысяч человек.
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