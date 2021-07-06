Генеральный директор МИД Израиля отправился в Марокко

Генеральный директор израильского МИД Алон Ушпиз прибыл с визитом в Марокко по поручению министра иностранных дел Яира Лапида, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

После беседы министра иностранных дел Израиля Яира Лапида и министра иностранных дел Марокко Ясера Буриты, генеральный директор израильского МИД Алон Ушпиз по поручению министра иностранных дел Яира Лапида отправился сегодня в Марокко для осуществления процесса политического диалога с этой африканской страной.

В ходе визита гендиректор МИДа должен встретиться со своим марокканским коллегой Фуадом Язуром и другими высокопоставленными должностными лицами министерства иностранных дел Марокко и обсудить с ними пути развития отношений между двумя государствами.

Ожидается, что через несколько недель откроется прямое авиасообщение между Израилем и Марокко. Полеты, выполняемые израильскими и марокканскими авиалиниями, значительно продвинут туристические и деловые контакты жителей наших стран.