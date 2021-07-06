Кнессет отклонил предложение кабмина Израиля по закону о гражданстве

Израиль 6 июля 2021 17:03 (UTC+04:00)
Кнессет отклонил предложение кабмина Израиля по закону о гражданстве

Кнессет (парламент Израиля) отклонил в ходе голосования во вторник выдвинутый правительственной коалицией законопроект о продлении на полгода действия закона о гражданстве, предотвращающего, в частности, получение израильских документов палестинцами при воссоединении семей. Об этом сообщает парламентская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"59 депутатов проголосовали за законопроект, 59 депутатов проголосовали против. По законопроекту в отношении закона о гражданстве было зафиксировано равенство (по 59 голосов), соответственно, продление срока действия закона не было одобрено", - говорится в заявлении.

В парламенте добавили, что по документу проводилось поименное голосование, которому предшествовала длившаяся с вечера понедельника дискуссия.

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