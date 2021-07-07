Коронавирус в Израиле: Около 3300 зараженных

Утром в среду, 7 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 844139 зараженных (+528 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 3274 (+373) человек.

6429 заболевших COVID-19 умерли.

834436 (+155) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 85429 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

78 заболевших в больницах, 1 – в специальной гостинице, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 40 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,42.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Маале-Адумим объявлен "красным", также "красным" считается поселок Кфар-Йона. Города Петах-Тиква и Од а-Шарон объявлены "оранжевыми". Города Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Кирьят-Оно, Пардес-Хана, Реховот, Ришон ле-Цион, Хадера, Йехуд, Раанана, Рамат а-Шарон, Нетания – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.