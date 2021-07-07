В Южную Корею из Израиля доставлены 700 тысяч доз вакцины Pfizer
В среду, 7 июля, в международный аэропорт Инчхон (к западу от Сеула) спецрейсом израильской авиакомпании Arkia была доставлена партия вакцин Pfizer против коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Решение о незамедлительной поставке в Южную Корею 700 тысяч доз этой вакцины, срок годности которых истекает в конце июля, было принято правительством Израиля накануне.
В свою очередь, Южная Корея обязалась вернуть Израилю такое же количество доз вакцины Pfizer из будущего заказа в сентябре-октябре 2021 года.
Компания Pfizer была уведомлена о достижении этого соглашения.
Ранее Израиль планировал на схожих условиях передать 1,2 млн вакцин Pfizer Палестинской автономии. Однако власти ПА отказались от такой сделки.
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