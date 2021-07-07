В Южную Корею из Израиля доставлены 700 тысяч доз вакцины Pfizer

В среду, 7 июля, в международный аэропорт Инчхон (к западу от Сеула) спецрейсом израильской авиакомпании Arkia была доставлена партия вакцин Pfizer против коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение о незамедлительной поставке в Южную Корею 700 тысяч доз этой вакцины, срок годности которых истекает в конце июля, было принято правительством Израиля накануне.

В свою очередь, Южная Корея обязалась вернуть Израилю такое же количество доз вакцины Pfizer из будущего заказа в сентябре-октябре 2021 года.

Компания Pfizer была уведомлена о достижении этого соглашения.

Ранее Израиль планировал на схожих условиях передать 1,2 млн вакцин Pfizer Палестинской автономии. Однако власти ПА отказались от такой сделки.