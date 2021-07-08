OECD: Рынку труда в Израиле потребуется больше всего времени для восстановления

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), рынку труда в Израиле потребуется 5,25 лет, чтобы вернуться к докризисному состоянию, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Это является самым высоким показателем среди стран-членов OECD. Среднее время возврата к докризисным цифрам составляет 3,75 года.

Вместе с тем, следует отметить, что ситуация на рынке труда в Израиле была на момент начала кризиса одной из лучших в OECD.