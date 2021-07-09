Авиакомпания Royal Maroc назначила своего представителя в Израиле

Марокканская национальная авиакомпания Royal Maroc объявила о назначении компании Tal Aviation своим представителем в Израиле, ответственным за маркетинг и продажу билетов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Авиакомпания объявила также о намерении начать прямое авиасообщение между Израилем и Касабланкой до конца 2021 года.

Напомним, что ранее авиакомпания "Исраэйр" объявила о начале обслуживания маршрута из Израиля в Марракеш.