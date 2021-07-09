Коронавирус в Израиле: Около 3700 зараженных, 39 в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 9 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 845123 зараженных (+439 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 3691 (+123) человек.

6434 заболевших COVID-19 умерли (+5 за сутки).

834998 (+311) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 71261 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

70 заболевших в больницах, остальные болеют в специальных гостиницах или в домашних условиях.

Состояние 39 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 16 из них в критическом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,38.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Маале-Адумим объявлен "красным", также "красным" считается поселок Кфар-Йона. Города Од а-Шарон, Йехуд и Кирьят-Оно объявлены "оранжевыми". Города Петах-Тиква, Пардес-Хана, Раанана, Хадера, Беэр-Яаков, Тель-Авив-Яффо, Холон, Реховот, Герцлия, Ришон ле-Цион, Нетания, Гиватаим – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.