Экс-глава "Мосада" Йоси Коэн возглавит израильское представительство SoftBank

Бывший глава "Мосада" Йоси Коэн возглавит открывающееся в Израиле представительство крупнейшего в мире венчурного фонда SoftBank. передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Фонд SoftBank инвестировал огромные средства в такие компании, как Uber, Alibaba, TikTok, Didi и другие.

Свою службу в "Мосаде" Йоси Коэн начал в 1982 году, пройдя курс вербовки агентов. Затем был назначен руководителем агентурного отдела "Цомет". В 2000 году Коэн взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам, которые, согласно некоторым публикациям, были связаны с болезнью сына. Через два года он вернулся на службу, и в 2006 году занял пост главы управления по оперативной работе "Мосада". Коэн является лауреатом премии Израиля за особые заслуги в области безопасности.

С 2011 по 2013 год Коэн был заместителем главы "Мосада" и исполняющим его обязанности, а с 2013 по 2015 год – советником премьер-министра по национальной безопасности. С января 2016 года по июнь 2021 года Йоси Коэн возглавлял "Мосад", в течение этого периода израильская разведка осуществила ряд исключительно успешных операций, самой известной из который стала доставка секретного ядерного архива Ирана в Израиль в 2018 году. Отметим, что многие политические обозреватели называли имя Йоси Коэна как вероятного главы правительства Израиля в обозримом будущем.