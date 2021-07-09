Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 9 июля, валютные торги завершились снижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара опустился на 0,030% и составил 3,278 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,021% и составил 3,879 шекеля за €1.