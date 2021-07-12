Oracle подал иск с требованием отменить результаты тендера по проекту Nimbus

Компания Oracle подала в Иерусалимский окружной суд иск с требованием отменить результаты тендера на создание в Израиле "облачных" ферм для государственных нужд, или же отменить проведение тендера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также компания требует, чтобы суд отменил предложение, сделанное компанией Amazon, поскольку оно было подано по истечение срока подачи предложений. Кроме того, предложение Amazon содержит пункт, предусматривающий возможность изменения условий в случае изменений в формате корпорации, тогда как по условиям тендера, все предложения должны быть безусловными.

Напомним, что в рамках проекта Nimbus министерство финансов объявило победителями Google и Amazon. Ожидается, что корпорация Microsoft также оспорит итоги тендера в суде.