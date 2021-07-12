Минздрав Израиля разрешил давать третью дозу вакцины лицам с ослабленным иммунитетом
Министерство здравоохранения Израиля разрешило больничным кассам вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer против коронавируса людей с ослабленным иммунитетом, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Рекомендуется давать третью дозу вакцины через восемь недель после получения второй дозы.
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