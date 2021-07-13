Израиль и Вьетнам договорились об ускорении переговоров о свободной торговле

Израиль 13 июля 2021 12:06 (UTC+04:00)
Израиль и Вьетнам договорились об ускорении переговоров о свободной торговле

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел посредством видеоконференции переговоры с главой правительства Вьетнама Фам Минь Чинем, пригласив его посетить Израиль в канун тридцатилетия установления дипломатических отношений, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Лидеры договорились об ускорении переговоров по соглашению о свободной торговле, а также об улучшении сотрудничества в сферах сельского хозяйства, инноваций, образования, а также в сфере труда и в клинических испытаниях вакцины от коронавируса.

Фам Минь Чинь попросил Беннета помочь Вьетнаму с получением вакцин и лекарств от коронавируса.

На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой и Украиной. Соглашения с Канадой, Панамой и ЕАСТ обновлены и расширены в 2018 году. Подписано, но еще не ратифицировано соглашение с Южной Кореей. Ведутся переговоры о расширении соглашения с Украиной и его распространения на сектор услуг, а также переговоры о расширении соглашения с Великобританией. Также ведутся переговоры о свободной торговле с ОАЭ, ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Индией, Чили, Вьетнамом, Грузией. В 2021 году власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем, проверка целесообразности которых шла с 2015 года. Рассматривается возможность подписания договора о свободной торговле с Бахрейном.

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