Минздрав Израиля рекомендует сократить период карантина до семи дней
Во вторник, 13 июля, состоится очередное заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Министры, в том числе, обсудят возможное сокращение периода самоизоляции.
Согласно различным источникам, минздрав будет рекомендовать сократить карантин до семи дней.
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