Коронавирус в Израиле: Выявлено почти 900 новых зараженных за сутки

Утром в среду, 14 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 847969 зараженных (+861 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 5172 (+549) человек.

6440 (+1) заболевших COVID-19 умерли.

836357 (+375) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 59478 тестов. В 1,45% случаев выявлялся коронавирус.

90 заболевших в больницах, остальные болеют в специальных отелях или в домашних условиях. Состояние 53 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 15 из них в критическом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,28.

Поселки Шаарей Тиква, Цофим и город Йехуд имеют статус "красных". "Оранжевых" городов (с населением более 30 тысяч) нет. Города Холон, Пардес Хана, Од а-Шарон, Нетания, Ашдод, Явне, Ор Йегуда, Кирьят-Оно, Раанана, Беэр-Шева, Нес Циона, Маале-Адумим, Ришон ле-Цион, Гиватаим, Рамле, Петах-Тиква, Рош а-Айн, Кфар-Саба, Беэр-Яаков – "желтые". Прочие города имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных в последние недели росло и можно было говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.