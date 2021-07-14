В новый хайфский порт зашло первое судно

Контейнеровоз MSC Marylena стал первым судном, зашедшим в акваторию нового хайфского порта, официальное открытие которого состоится осенью текущего года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судно зашло в порт Хайфского залива ("Намаль а-Мифрац") в рамках согласования с министерством транспорта и Хайфским портом, чтобы забрать 1500 пустых контейнеров и доставить их в Турцию.

В портах Хайфы и Ашдода скопились тысячи пустых контейнеров, что создало серьезную проблему для их функционирования. Поэтому было решено переправить часть пустых контейнеров на территории новых портов и отправлять их за границу специальными рейсами. Данное решение также позволит новым портам обкатать оборудование и схемы работы до официального открытия.