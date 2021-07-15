Министр внутренней безопасности Израиля назначил координатора по контролю над соблюдением распоряжений минздрава
Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар Лев принял решение назначить бригадного генерала запаса Амоса Бен Авраама координатором по контролю за соблюдением гражданами распоряжений по коронавирусу, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Это решение было принято после того, как кабинет министров по коронавирусу постановил передать этот вопрос в ведение МВБ.
Согласно опубликованной информации, за последний месяц полиция выписала 209 штрафов за нарушение распоряжений минздрава. 142 штрафа были выписаны за несоблюдение правил изоляции, 56 - за не ношение масок.
Накануне в ходе пресс-конференции, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что необходимо ужесточить контроль над соблюдением мер по борьбе с коронавирусом.
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Министр внутренней безопасности Израиля назначил координатора по контролю над соблюдением распоряжений минздрава
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