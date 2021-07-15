Cуд Иерусалима отложил до середины сентября заседание по делам Нетаньяху

Окружной суд Иерусалима перенес с 19 июля на середину сентября заседание по трем делам в отношении бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг государственное радио Kan.

По данным радиостанции, прокуратура ходатайствовала о переносе слушаний на более поздний срок в связи с "личным запросом" одного из ключевых свидетелей обвинения. По информации газеты The Times of Israel, очередное заседание состоится 13 сентября.

Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2021 года. 21 ноября 2019 года генеральный прокурор Авихай Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Бывший премьер неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.