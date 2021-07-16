Коронавирус в Израиле: В стране более 5800 зараженных

Утром в пятницу, 16 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 849654 зараженных (+980 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 5817 (+445) человек.

6443 (0) заболевших COVID-19 умерли.

837394 (+535) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 65125 тестов. В 1,52% случаев выявлялся коронавирус.

99 заболевших в больницах, остальные болеют в специальных отелях или в домашних условиях. Состояние 52 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 18 из них в критическом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,31.

Только поселок Шаарей Тиква имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Йехуд, Ашдод, Пардес Хана. Города Нетания, Явне, Холон, Ор Йегуда, Беэр-Шева, Нес Циона, Рамле, Раанана, Гиватаим, Рош а-Айн, Бат-Ям, Хадера, Модиин, Ришон ле-Цион, Кфар-Саба, Петах-Тиква – "желтые". Прочие города имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных в последние недели росло и можно было говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. 36% зараженных – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 7% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.