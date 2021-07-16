Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 16 июля, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,459% и составил 3,281 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,430% и составил 3,873 шекеля за €1.