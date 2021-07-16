В Тель-Авиве состоится проект по транспортировке грузов с помощью мультикоптеров

В октябре этого года в Тель-Авиве стартует очередной этап проекта по транспортировке грузов с помощью мультикоптеров. Этому предшествовало почти 4000 таких полетов, совершенных в небе Хадеры и Нетании, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.

Проект, организованный управлением инноваций, министерством транспорта, компанией "Нативей Аялон", управлением гражданской авиации и управлением умного транспорта в министерстве главы правительства, предполагает доставку мультикоптерами по воздуху фаст-фуда, лекарств, медицинского оборудования и небольшого количества продуктов.

Мультикоптер, вес которого 25 кг, может доставить груз весом 3-4 кг, что недостаточно для еженедельного семейного шоппинга, однако идеально подходит для небольших покупок. Целью проекта является структура, при которой один оператор центра управления осуществляет контроль над десятью мультикоптерами, совершающими около 100 полетов в день.