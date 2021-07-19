Из Израиля ежедневно вылетают десятки тысяч туристов, Горовиц обещает не закрывать аэропорт

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил, что закрытие аэропорта не стоит на повестке дня, однако обсуждается введение обязательного карантина для прилетающих из всех стран, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il

Горовиц сделал это заявление на фоне того, что, несмотря на призывы властей, из Израиля ежедневно вылетают за границу десятки тысяч израильтян. Только за минувшие сутки покинули страну и вернулись десятки тысяч израильтян. Такая же картина ожидается и в ближайшие дни.

При этом, по данным минздрава, за последние несколько недель среди вернувшихся из-за границы было обнаружено более 500 зараженных коронавирусом, которые создали около 300 цепочек заражения.

Глава минздрава подчеркнул, что в связи с этим министерство рассматривает возможность расширить список стран, запрещенных для посещения.

На совещании, которое проходит в минздраве утром 19 июля, также обсуждается предложение минздрава ввести "зеленый стандарт" для мероприятий с участием более 100 человек. Ограничение числа участников мероприятий пока не обсуждается.

С понедельника, 19 июля, на территории аэропорта имени Бен-Гуриона будет усилен контроль над соблюдением мер безопасности. Десятки контролеров и сотрудников полиции будут следить за соблюдением распоряжения об обязательном ношении масок внутри аэропорта. Штраф для нарушителей составит 5 тысяч шекелей.