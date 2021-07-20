Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

Армия обороны Израиля сообщила, что по израильской территории из Ливана был осуществлен пуск двух ракет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Две ракеты были выпущены из Ливана в направлении северной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", вторая упала на открытой местности на территории Израиля", - говорится в сообщении военных в твиттере.

"Мы по-прежнему готовы защищать Израиль на всех фронтах", - подчеркнула армия.

Ранее она сообщила о том, что на севере страны прозвучали сирены, предупреждающие об опасности.