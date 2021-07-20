Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что по израильской территории из Ливана был осуществлен пуск двух ракет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Две ракеты были выпущены из Ливана в направлении северной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", вторая упала на открытой местности на территории Израиля", - говорится в сообщении военных в твиттере.
"Мы по-прежнему готовы защищать Израиль на всех фронтах", - подчеркнула армия.
Ранее она сообщила о том, что на севере страны прозвучали сирены, предупреждающие об опасности.
Лента новостей
Боевые позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района вновь подверглись обстрелу - минобороны
Эрдоган объявил о скором строительстве нового президентского комплекса и здания парламента Северного Кипра
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с Гурбан байрамы (ФОТО)
Открытие всех коммуникаций сделает реальностью стабильность и безопасность в Южнокавказском регионе - депутат
Российская звезда Яна Батыршина и деятели культуры поддержали детей шехидов Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Освобожден от должности вице-президент по вопросам геологии и геофизики Госнефтекомпании Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Черным по белому – народная артистка Камилла Гусейнова написала повесть о жизни прима-балерины (ФОТО)
Макрон ради роста электоральных симпатий в свой адрес будет всячески разыгрывать "армянскую" карту - Олег Кузнецов
Уголовное дело в отношении экс-начальника Управделами и должностного лица Консульского отдела МИД Азербайджана передано в суд