Все новые дома в Израиле будут снабжены инфраструктурой для быстрого интернета
Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед отменила решение своего предшественника Арье Дери и распорядилась снабжать все новые дома в стране инфраструктурой для волоконно-оптической связи, обеспечивающей возможность установки быстрого интернета, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В указе Шакед подчеркивается, что речь идет о строительстве домов во всех, в том числе ультраортодоксальных районах. А дальше уже каждая семья будет решать, подключаться к быстрому интернету или нет.
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