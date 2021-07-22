В пресс-службе армии Израиля отказались комментировать сообщения о ночных ударах по Сирии

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась в четверг комментировать сообщения СМИ о ночных ударах израильских ВВС в сирийской провинции Хомс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.